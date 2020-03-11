YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Çuvalından 50 metre çalıntı kablo çıkan şahıs adliyeye sevk edildi

Çuvalından 50 metre çalıntı kablo çıkan şahıs adliyeye sevk edildi

BOLU HABERLERİ  | 11.03.2020 11:43 | Son Güncelleme

Bolu’da yanında çaldığı 50 metrelik kabloyu çuvala koyup götürmeye çalışan şahıs, suçüstü yakalandı.

Çuvalından 50 metre çalıntı kablo çıkan şahıs adliyeye sevk edildi

Bolu’da yanında çaldığı 50 metrelik kabloyu çuvala koyup götürmeye çalışan şahıs, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da Alpagut mahallesinde yapımı devam eden Köroğlu Parkı’nda bir şahsın şüpheli hareketlerini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden N.B., park çevresinde saklandı. Polis ekipleri ise yaptıkları arama sonucunda N.B.’yi çuvala sakladığı 50 metre uzunluğunda kesilmiş kablolar ile buldu. Yakalanan N.B. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.B., adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma

Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı

U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Bolu Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
13:09
İkindi
16:25
Akşam
19:03
Yatsı
20:21

Bolu Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Gamze Eczanesi
Merkez
Stad Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Bolu’da 14 kişi kaçak sigara ile yakalandı

Bolu’da 14 kişi kaçak sigara ile yakalandı

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Meşhur Beykoz Et&Mangal Hıghway’de açıldı

Meşhur Beykoz Et&Mangal Hıghway’de açıldı

Hıghway’de, Sevgililer Günü’ne özel Tan Taşçı konseri

Hıghway’de, Sevgililer Günü’ne özel Tan Taşçı konseri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.