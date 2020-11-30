CW Enerji’den Çatı GES projeleri için iş birliği

Güneş paneli üreticisi CW Enerji ile dünyanın en büyük 9. Bankası olan BNP Paribas’ın Türkiye’deki leasing faaliyetlerini yürüten BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ arasında, iş birliği protokolü imzalandı. CW Enerji ve BNP Paribas Finansal Kiralama arasında yapılan anlaşmaya göre, çatı güneş enerji santrali projelerinde özel çözümler sunulacak.

Protokol kapsamında, CW Enerji’nin kurulumunu yapacağı Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projelerinde BNP Paribas Finansal Kiralama tarafından projelerin onayına öncelik tanınacak ve yedi yıla kadar vadelendirme yapılacak. Anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını sağlamak adına çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Sarvan, bu doğrultuda dünyanın en büyük dokuzuncu bankası olan BNP Paribas’ın Türkiye’deki leasing faaliyetlerini yürüten BNP Paribas Finansal Kiralama ile bir iş birliği protokolü imzaladıklarını belirterek, “Sektörümüze katkı sağlayacak bir anlaşma yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Avrupa’nın en büyük güneş enerji sistemleri üreticisi olarak, güneş enerji sistemi kurulumunun yaygınlaşması için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu nedenle yaptığımız iş birliği oldukça önemli” dedi.

“Yüzde 100’e kadar finansman imkanı sağlanıyor”

Protokole göre, CW Enerji ve bayileri ile iş ortaklarının kurulumunu yapacağı çatı GES projelerinde BNP Paribas Finansal Kiralama tarafından projelerin onayına öncelik tanınacağını ifade eden Sarvan, yedi yıla kadar vadelendirme yapılması konusunda anlaşma sağlandığını kaydetti. Sarvan, iş birliği ile birçok avantaj sağlandığına dikkat çekerek, “Anlaşmaya göre TEB Bankası’nda aktif çalışması bulunan yatırımcılara BNP Paribas Finansal Kiralama aracılığı ile fizibilite ve kredilendirme çalışmalarında öncelik tanınarak uygun şartlarda yüzde 100’e kadar finansman imkânı sağlanacak. Finansman Türk Lirası, Amerikan Doları ve Euro para cinsi birimlerinden yatırımcının tercihine göre sağlanacak” diye konuştu.

“Yarınlara daha yeşil bir dünya bırakılmasını hedefliyoruz”

Sektörün önde gelen bir firması ile iş birliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getiren Sarvan, “İş birliğimizin sektörümüze ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sürdürülebilir enerjiyle doğal kaynakların verimli kullanılmasını teşvik ederek, yarınlara daha yeşil bir dünya bırakılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İmza törenine CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan’ın yanı sıra, CW Enerji CFO’su Melik Yetim, BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ Genel Müdürü adına Bölge Müdürü Engin Kızılbulut katılım gösterdi.



