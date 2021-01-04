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D100’de 6 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.01.2021 17:45 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesi D100 Karayolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.Kaza, Kocaeli’nin Derice ilçesi D100 Karayolu Derince Tüneli içinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Derince ilçesi D100 Karayolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, Kocaeli’nin Derice ilçesi D100 Karayolu Derince Tüneli içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan, sürücüleri öğrenilemeyen 41 DBM 458 plakalı Opel marka otomobil ile 17 KN 757 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Aynı istikamette gelen 4 araç da duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.
Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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