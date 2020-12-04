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Dacia’dan yılın son ayına özel kampanya

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.12.2020 12:28 | Son Güncelleme

Dacia’dan yılın son ayına özel kampanya

İSTANBUL (AA) – Dacia, aralık ayında yetkili satıcılarına gelenleri "cazip fiyat avantajları" ile karşılayacak.

Dacia açıklamasına göre, aralık ayına özel kampanya kapsamında minimum 10 bin TL peşinat yatıranlar, tüm Duster versiyonları için fiyat sabitleme imkanı elde edecek.

Sınırlı sayıdaki tüm Dokker versiyonlarında ise 15 bin TL’ye varan indirim fırsatları sunuluyor. Dacia Duster 165 bin 900 TL, Dokker 114 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Yılın son ayında sınırlı sayıdaki Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg versiyonu, perakende satın alımda geçerli 126 bin 400 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. Sınırlı sayıda Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R versiyonu ise aralık ayı boyunca 154 bin 900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla sahipleriyle buluşacak.

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