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Daday’da kadın muhtar, maske ve eldiven dağıttı

KASTAMONU HABERLERİ  | 02.04.2020 12:46 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinin tek kadın muhtarı, korona virüs tedbirleri kapsamında mahallesindeki vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.Çin’den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs ile mücadele tüm ülke genelinde devam ediyor.

Kastamonu’nun Daday ilçesinin tek kadın muhtarı, korona virüs tedbirleri kapsamında mahallesindeki vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.
Çin’den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs ile mücadele tüm ülke genelinde devam ediyor. Bu kapsamda Daday Merkez Mahallesi Muhtarı Esra Apaydın, mahalle sakinlerine korona virüsten korunmaları için maske ve eldiven dağıttı. Tek tek evleri gezen Muhtar Esra Apaydın, mahalle sakinlerine virüsten korunmaları için maske ve eldiven dağıttı. Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşların, fatura işlemleri, maaş çekimleri gibi işlerini de yapan kadın Muhtar Apaydın, ilçede yaşlı nüfusun fazla olduğunu, tedbir amaçlı evden çıkmamaları gerektiğini ifade ederek, her türlü ihtiyaçlarını ve diğer işlemlerini muhtarlığa bildirmeleri halinde yardımcı olabileceğini söyledi.

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