YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. DAGC Başkanı Özsoy’dan Basın Dayanışma Günü mesajı

DAGC Başkanı Özsoy’dan Basın Dayanışma Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 24.07.2020 13:48 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yönetim kurulu adına 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.24 Temmuz gününün basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olduğunu bildiren Özsoy, mesajında şunları kaydetti:“24 Temmuz 1908’de gazeteler ilk defa denetim memurları olmadan çıkmış ve bunun üzerinden 112 yıl geçmiştir.

DAGC Başkanı Özsoy’dan Basın Dayanışma Günü mesajı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yönetim kurulu adına 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.
24 Temmuz gününün basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olduğunu bildiren Özsoy, mesajında şunları kaydetti:
“24 Temmuz 1908’de gazeteler ilk defa denetim memurları olmadan çıkmış ve bunun üzerinden 112 yıl geçmiştir. Türk Basını çözüm bekleyen onlarca sorununa karşın, dün olduğu gibi bugün de dik duruşunu devam ettirmektedir. Dün 101. Yılını kutladığımız 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin toplanmasında Albayrak Gazetesi ve yazı kadrosu önderlik etmiş, kongreye çok sayıda gazeteci katılmıştır. Geçmişten günümüze kadar gazeteciler, milli ve manevi meselelerde hep önde olmuş, görevini layıkıyla, hatta şehit verme pahasına gerçekleştirmiştir.
Basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması olmak üzere sektördeki mesleki sorunların demokratik hukuk sistemi içinde çözüleceğine inanmaktayız. Başta Gazetecilik Meslek Yasası’nı günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesi olmak üzere meslektaşlarımızın sorunlarının çözümünü talep etmekteyiz.
Bizler sorunlarımızın bulunduğunun yanı sıra sorumluluklarımızın da olduğunun bilincindeyiz. Sorumluluklarımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünün yanında durmaktır. Bu vesile ile bütün gazetecilerin Basın Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, görevleri başında şehit olan meslektaşlarımızın ve bütün şehitlerimizin aziz hatıraları önünde eğiliyor ve onları rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay 18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Başkan Demirtaş “Örnek bir proje inşa ediyoruz”

Başkan Demirtaş “Örnek bir proje inşa ediyoruz”

Erzurum Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:14
Sabah
05:00
Öğle
12:26
İkindi
16:21
Akşam
19:43
Yatsı
21:21

Erzurum Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Kırküzer Eczanesi
Palandoken
Ada Eczanesi
Yakutiye
Erzurum Eczanesi
Yakutiye
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Maçın ardından

Maçın ardından

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.