YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.04.2020 11:06 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bitki toplamak için çıktıkları dağda mahsur kalan 3 kişi itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan Köyü dağında ışkın ve kamalak bitkisi toplamaya giden Abuzer Dilli, Bilal Dilli ve Ali Karadağlı uçurum kenarından aşağıya inmek istedikleri sırada Abuzer Dilli dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden aşağı düşerek ayağını kırdı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bitki toplamak için çıktıkları dağda mahsur kalan 3 kişi itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan Köyü dağında ışkın ve kamalak bitkisi toplamaya giden Abuzer Dilli, Bilal Dilli ve Ali Karadağlı uçurum kenarından aşağıya inmek istedikleri sırada Abuzer Dilli dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden aşağı düşerek ayağını kırdı. Arkadaşları tarafından yapılan kurtarma çabaları sonuç vermeyince jandarmadan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Yaralı Abuzer Dilli itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından sedye ile taşınarak ambulansa alındı. Burada yapılan ilk müdahalesi yapılan Dilli, Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:29
Öğle
12:30
İkindi
16:15
Akşam
19:20
Yatsı
20:44

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Duygu Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Kardelen Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Turanlı’dan Ramazan ayı mesajı

Başkan Turanlı’dan Ramazan ayı mesajı

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Başkan Atız’ın 23 Nisan mesajı

Başkan Atız’ın 23 Nisan mesajı

Fırıncılara maske dağıtıldı

Fırıncılara maske dağıtıldı

Karantina altına alınan köyde bir pozitif vaka daha çıktı

Karantina altına alınan köyde bir pozitif vaka daha çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.