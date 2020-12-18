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Daha yeşil bir Turgutlu için çalışmalar sürüyor

MANİSA HABERLERİ  | 18.12.2020 15:51 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi, ilçenin cadde, sokak ve parklarını yeşillendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala ile birlikte Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Turgutlu Belediyesi, ilçenin cadde, sokak ve parklarını yeşillendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala ile birlikte Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Mustafa Kemal Mahallesi Barut Sokak’taki yeşil alanın düzenlemesini gerçekleştiriyor. Düzenleme çalışmaları kapsamında çimler yenilenecek, sonrasında bu alanda yürüyüş yolu, spor aletleri ve oturma alanları yer alacak. Barut Sokak’taki incelemelerinin ardından Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bahçesini Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala ile birlikte ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Onat ile de bir araya gelerek çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında açıklamada yapan Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin Barut Sokak ve Teknoloji Fakültesi bahçesinde sürdürdüğü çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürümüz Önder Pala ile birlikte inceledik. Çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldık. Daha yeşil ve güzel bir Turgutlu için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Çalışmalarımız Turgutlumuza hayırlı olsun” dedi.

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