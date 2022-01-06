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Daikin Türkiye büyümeye devam ediyor

06.01.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder: - "2020 ciromuz 2 milyar 836 milyon TL oldu. 2021 yılını 5 milyar TL'nin üstünde kapatacağımızı düşünüyoruz. 2025 yılında 750 milyon avro ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun 420 milyon avrosunun ihracattan gelmesini hedefliyoruz" - "Toplam fabrika yatırımlarımızın bedeli 154 milyon dolara ulaştı" - "Artan villa ve müstakil ev talebinin ısı pompası satışlarını da artıracağını öngörüyoruz. Pandemiyle birlikte doğru iç ortam havası için hava temizleme cihazları alanında da artış var ve bunun daha da büyümesi öngörülüyor"

İSTANBUL (AA) - Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, 2020 cirolarının 2 milyar 836 milyon TL olduğunu ve geçen yılı 5 milyar TL'nin üstünde kapatacaklarını düşündüklerini belirterek, "2025 yılında 750 milyon avro ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun 420 milyon avrosunun ihracattan gelmesini hedefliyoruz." dedi.

Önder, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada, pazara girdiklerinde 220 milyon TL olan cironun bugün 5 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

Daikin'in yatırımlara son hızla devam ettiğini belirten Önder, geçen yıla kadar 101 milyon dolar tutarında fabrika yatırımı yaptıklarını, 2021'de fabrika için 53 milyon dolarlık ek yatırım gerçekleştirdiklerini aktardı.

Önder, 105 bin metrekare kurulu alana sahip üretim tesisine, geçen yıl 58 bin metrekare daha eklediklerini aktararak, "Toplam fabrika yatırımlarımızın bedeli 154 milyon dolara ulaştı. Tabii bu, ciroyu da etkiliyor. 2020 ciromuz 2 milyar 836 milyon TL oldu. 2021 yılını 5 milyar TL'nin üstünde kapatacağımızı düşünüyoruz. Avro bazlı değerlendirdiğimizde de 2020 yılını 334 milyon avro ile kapatmıştık. Bu yılı da 414 milyon avro ile kapatmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Şu anda ürün satmaktan çok tedarik sıkıntısı yaşanıyor"

2025 yılında 750 milyon avro ciroya ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Önder, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun 420 milyon avrosunun ihracattan gelmesini hedefliyoruz. Katma değer yaratmaya devam edeceğiz. Döviz dalgalanmaları var, yüksek enflasyon olacağını düşünüyoruz ama 2-3 ay içinde durulacaktır. Tüm dünyada enflasyonist baskı var. Bunun en ciddi etkisi ise tedarik, ham madde ve lojistik fiyatlarındaki artış. Şu anda ürün satmaktan çok tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Önümüzdeki 1-2 yıl için aynı şekilde devam edecek ancak yeni açılacak fabrikalarla bu sorunlar çözülecek. Daikin Türkiye olarak daha planlı gittik ve tedarik ile ilgili tedbirler aldık. Farklı bölgelerden tedariklerimizi karşıladığımız için tedarik zincirimizde bir kırılma yaşanmadı. Bu zincirdeki kırılmayı önceden öngördüğümüz için stoklu çalıştık."

Önder, kombilerde üst segment, klimalarda ise orta segment ürünlere yönelim olduğunu aktararak, "Artan villa ve müstakil ev talebinin ısı pompası satışlarını da artıracağını öngörüyoruz. Pandemiyle birlikte doğru iç ortam havası için hava temizleme cihazları alanında da artış var ve bunun daha da büyümesi öngörülüyor." dedi.

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