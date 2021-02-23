Daikin'nden hava temizleme cihazı alacaklara uyarılar

İSTANBUL (AA) - Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, salgın sebebiyle kapalı alanlarda geçirilen vaktin artması sebebiyle hava temizleme cihazlarına olan talebin arttığını belirterek "Daikin markalı hava temizleme cihazlarının satışında 3 kata varan bir artış gerçekleşti." açıklamasında bulundu. Markadan yapılan açıklamaya göre, Daikin, doğru hava uzmanı kimliğiyle çalışmalarını sürdürüyor. Salgın gerçeğiyle yaşadığımız zamanlarda solunan havanın kalitesi giderek daha çok önem kazanıyor. Daikin, geliştirdiği teknolojiler ve ürünlerle iklimlendirme sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder evlerde veya kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilmesinin kapalı alanlardaki hava temizleme cihazlarına olan ilgiyi artırdığını belirtti. Önder, "Pandemi nedeniyle kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilmesi tabii ki bir farkındalık oluşturdu ve hava temizleme cihazlarına olan talebi artırdı. Daikin markalı hava temizleme cihazlarının satışında 3 kata varan bir artış gerçekleşti. Pandemiyle beraber birçok marka da piyasaya girince fiyat ve kalite olarak bir karışıklık oluştu. Tüketicilerin bu konuda dikkatli olmaları, ürün alırken cihazların fonksiyonları ve kalitesini iyi araştırmalarını öneririm. Temiz bir iç ortam havası için yalnızca temel filtreleme teknolojisi yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle cihaz seçerken bağımsız test kurumu onayları, yurt dışındaki test raporları mutlaka sorgulanmalı. Sağlığımız şakaya gelmez." ifadelerini kullandı.

- Daikin’den iki yeni hava temizleme cihazı Açıklamada yer alan bilgilere göre, salgın günlerinde iki yeni hava temizleme cihazını kullanıcılarıyla buluşturan Daikin’in bu ürünleri patentli Flash Streamer teknolojisini içinde barındırarak güvenli ve sağlıklı bir hava sunuyor. Daikin’in üstün flash streamer teknolojili ve elektrostatik HEPA filtreli yeni hava temizleme cihazları MC55W ve MCK55W, kullanıcılara temiz ve doğru havanın anahtarını veriyor. Flash Streamer teknolojisi yüksek hızlı elektronlar ile toz, polen, koku gibi istenmeyen faktörlerin moleküllerini ayrıştırarak yok edilmesi esasına dayalı olarak çalışıyor. Bu teknoloji sayesinde partiküller daha ilk aşamada yok olmaya başlıyor. Daikin patentli bu teknoloji, sektörün en yenilikçi ve iddialı hava temizleme teknolojisi olarak gösteriliyor. MC55W ve MCK55W hava temizleme cihazları flash streamer teknolojisinin yanı sıra elektrostatik HEPA filtre ile güçlerini üst düzeye çıkarıyor. 0,3 μm büyüklüğündeki partiküllerin yüzde 99,97’sini yakalayan elektrostatik HEPA filtre, filtrenin inceliğine dayanan geleneksel HEPA filtrelere kıyasla daha düşük basınç kaybına sahip bulunuyor. Bu da daha iyi temiz hava anlamına geliyor.