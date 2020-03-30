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Dalaman Belediyesi kapalı kalan işletmelerden kira almayacak

MUĞLA HABERLERİ  | 30.03.2020 16:15 | Son Güncelleme

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı kalan işletmelerden, açılacakları güne kadar kira almayacaklarını duyurdu.Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan ilave kararlar çerçevesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Dalaman Belediyesi ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden, kapalı kaldığı süre boyunca kira bedeli alınmayacak ayrıca bu süreler kadar sözleşme süreleri uzatılacak.Bu konu hakkında açıklama yapan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş; "Yaşanan salgın tedbirleri çerçevesinde mağdur olan esnafımıza destek olup bu süreçte üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz.

Dalaman Belediyesi kapalı kalan işletmelerden kira almayacak

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı kalan işletmelerden, açılacakları güne kadar kira almayacaklarını duyurdu.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan ilave kararlar çerçevesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Dalaman Belediyesi ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden, kapalı kaldığı süre boyunca kira bedeli alınmayacak ayrıca bu süreler kadar sözleşme süreleri uzatılacak.
Bu konu hakkında açıklama yapan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş; "Yaşanan salgın tedbirleri çerçevesinde mağdur olan esnafımıza destek olup bu süreçte üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Esnafın rahat nefes alması amacıyla kapalı kaldıkları ay kadar kira ücreti alınmayacak ve bu süre kadar sözleşmeleri uzatılacaktır. Her zaman vatandaşlarımızın, üreticimizin ve esnaflarımızın yanındayız. Bundan sonra da onlara destek olmayı sürdüreceğiz, esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle salgın tehlikesi süresince tüm esnafımızın ve vatandaşlarımızın ilgili bakanlıkların uyarılarını dikkate almalarını önemle rica ediyorum. İnşallah dayanışma ruhuyla bu süreci de hep birlikte atlatacağız." dedi.

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