Dalaman Devlet Hastanesi yönetiminden anlamlı ziyaret

Dalaman Devlet Hastanesi yönetimi ve personeller, yeni çocuk sahibi olan çalışma arkadaşları Ali Nazeden’i ziyaret ederek sevincini paylaştı.

Dalaman Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Şerife Feyza Polat ve beraberindeki heyet Ali ve Ayşegül Nazeden çiftinin yeni doğan bebekleri Kuzey Aras’ı ziyaret etti.

Ziyarette Başhekim Yardımcısı Polat’a, Hastane Müdürü Cankur Can, Başhemşire Güliz Dostagiden ve sağlık personelleri eşlik etti.

Dalaman Devlet Hastanesi heyeti Kuzey Aras’a sağlıklı ve havyırlı ömürler dileyerek bebek ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuzey Aras’ın babası Ali Nazeden, hastane yönetimi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

