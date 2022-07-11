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Dalaman Havalimanı'nda valizinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

11.07.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dalaman Havalimanı'nda valizinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde havalimanında valizinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dalaman Havalimanı'na turizm bölgelerine dağıtılmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Batman Havalimanı'ndan yola çıkan ve İstanbul aktarmalı Dalaman Havalimanı'na gelen S.K, uçaktan iner inmez şüpheli hareketleri dolayısıyla takibe alındı.

Şüpheli, valizini aldıktan sonra havalimanından ayrılacağı sırada narkotik ekiplerince durduruldu. Valizde yapılan aramada giysilerin arasına saklanmış 40 gram kokain, 1 kilo 676 gram esrar ve 193 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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