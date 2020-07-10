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Dalaman ve Göcek tekrar yeşeriyor

MUĞLA HABERLERİ  | 10.07.2020 15:52 | Son Güncelleme

Muğla Dalaman Karacaağaç mahallesinde 10 Temmuz 2019 da çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Fethiye Göcek istikametine ilerledikten sonra, yoğun çalışmaların ardından 11 Temmuz 2019’da söndürülen orman yangınının üzerinden tam bir yıl geçti.

Muğla Dalaman Karacaağaç mahallesinde 10 Temmuz 2019 da çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Fethiye Göcek istikametine ilerledikten sonra, yoğun çalışmaların ardından 11 Temmuz 2019’da söndürülen orman yangınının üzerinden tam bir yıl geçti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce yangının hemen ardından bölgede çalışmalar başlatıldı.
Dalaman ve Göcek bölgesindeki yanık sahalar üretim çalışmaları kapsamında hızla boşaltıldı. Yangının çıkış noktası olan Dalaman Karacaağaç köyü ve kontrol altına alındığı nokta olan Göcek Taşbaşı mahallelerinde çalışmalar 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Toprak işleme yöntemiyle hazırlanan alanlarda ilk fidanlar 11 Kasım’da yapılan Milli Ağaçlandırma seferberliği kapsamında toprakla buluşturuldu.
Bölgede yanan alanların geri kalan kısmında doğal gençleştirme yöntemi uygulandı. Tohum atma ve dal serme çalışması yapılan alanlarda yangından tam 1 yıl sonra genç fidanlar yükseliyor. Dalaman Göcek yangınının birinci yılında yanan alanlar adeta küllerinden tekrar doğuyor. Yangının birinci yılında yanan alanlarda yapılan çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Yangından 1 hafta sonra ve yangından 1 yıl sonra içerikli hazırlanan görsellerde yangın bölgesinin öncesi ve sonrası durumu yansıtılıyor.
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yanan alanların yılı içerisinde ağaçlandırıldığını dikkat çekerek, “Dalaman-Göcek yangının hemen ardından bölgede orman teşkilatımızca hızlı bir şekilde çalışma başlatıldı. Yanan alanların hızlı bir şekilde temizlenip bölge sonbaharda ağaçlandırmaya hazır hale getirildi. İl fidanları 11 Kasım’daki Milli Ağaçlandırma Seferberliği etkinliğinde toprakla buluşturduk. Kış ve bahar ayları boyunca bölgede çalışmalarımız devam etti. Yangının yıldönümünü yaşadığımız şu günlerde bir yıl önce yanan alanlar küllerinden tekrar doğuyor. Şeflerimiz, muhafaza memurlarımız ve işçilerimiz sürekli sahada. Çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen sayın bakanımıza, sayın genel müdürümüze ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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