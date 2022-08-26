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Dalaman'a inen uçaktaki 49 yolcunun valizinden 75 bin 740 paket elektronik sigara kartuşu çıktı

26.08.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dalaman'a inen uçaktaki 49 yolcunun valizinden 75 bin 740 paket elektronik sigara kartuşu çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dalaman Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 75 bin 740 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen elektronik sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, Dalaman Havalimanı'na gelen yolcular mercek altına alındı.

Bakanlığın Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilen risk analizi sonucunda, Özbekistan'dan gelecek uçak "riskli" olarak değerlendirildi. Hava Takip Sistemi üzerinden anlık takip edilen uçağın yanaşacağı körükte ve valizlerin aktarıldığı bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Uçakta seyahat eden 137 yolcudan 49'u "gümrüğe tabi eşyası olmadığı" anlamına gelen yeşil hattı kullanırken bu kişiler, yolcu salonundan çıkacakları sırada muhafaza memurlarınca durduruldu. Şahısların beraberindeki valizler x-ray taramasına alındı. Taramada bagajlarda şüpheli yoğunluk tespit edilirken detaylı aramada 49 yolcuya ait valizde toplam 75 bin 740 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Kartuşların piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirlendi.

Açıklamaya göre, söz konusu uçakta seyahat eden yolcuların büyük bölümünde elektronik sigara kartuşunun ele geçirilmesi, bu olayın organize yapılmak istenilen bir kaçakçılık olduğunu gösterdi.

Soruşturma Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı dalaman havalimanı gümrük muhafaza

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