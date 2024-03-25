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Dalaman’da vatandaşlara 3 bin adet fidan dağıtıldı

İHA İHA
25.03.2024 10:21
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Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Dalaman’da İlçe Orman Müdürlüğü tarafından fidan dağıtımında Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta vatandaşlara fidan dağıttı.

Dalaman’da vatandaşlara 3 bin adet fidan dağıtıldı

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Dalaman İlçe Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dağıtımı etkinliği ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, Kaymakam Yakuta ve İlçe Orman Müdürü Taner Öye’nin eşliğinde 3 bin adet çam fıstığı fidanı, günlük ağacı ve harnup fidanı, Dalamanlı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Etkinlik boyunca Dalamanlılar, Kaymakam Yakuta ile sohbet ederek, yeşilin her tonunu ilçelerine taşıyacak fidanları seçme fırsatı buldular. Dalaman’ın yeşil dokusuna katkı sağlamak ve sürdürülebilir bir çevre bilincini teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Yakuta da fidan dağıttı. Kaymakam Yakuta, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Fidanlarımızı toprakla buluşturarak, gelecek nesillere daha yeşil bir Dalaman bırakmak için hep birlikte çalışıyoruz” dedi ve tüm vatandaşları çevre bilinciyle hareket etmeye davet etti.

Hafta boyunca, Dalaman’ın dört bir yanında fidanlar toprakla buluşurken, ilçe sakinleri de doğanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda farkındalık kazandı.

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