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Dalış turizmi için uçak batırma planı

05.02.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Dalış turizmi için uçak batırma planı

Dalış tutkunlarının adresi konumundaki Kemer’de bu yılki turizm sezonu öncesi, dalış turizmini canlandırmak ve 12 aya yayabilmek amacıyla uçak batırılması planlanıyor.Kemer’de dalış turizmine hizmet veren dalış merkezi temsilcileri, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi.

Dalış tutkunlarının adresi konumundaki Kemer’de bu yılki turizm sezonu öncesi, dalış turizmini canlandırmak ve 12 aya yayabilmek amacıyla uçak batırılması planlanıyor.
Kemer’de dalış turizmine hizmet veren dalış merkezi temsilcileri, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi. Toplantıya, sualtı fotoğrafçısı Adnan Büyük, Kemer’deki dalış merkezlerinin temsilcilerinden Ali Sivrikaya, Alper Güngür, Demir Can Demirci, Şakir Metin, Savaş Bat, Muhittin Güçlü, Suat Karaman, Kemer Su Sporları Derneği Başkanı Abdurrahman Aydın, Kemer Balık Adamlar Kulübü Başkanı Muhammed Alnıaçık katıldı.
Toplantıya katılan dalış turizmi temsilcileri, Kemer’deki dalış turizmine katkı sağlamak ve ilçeye gelen misafirlere yeni bir dalış noktası sunmak amacıyla uçak batırılması konusunda fikir alışverişinde bulundu ve Başkan Topaloğlu’ndan destek istediler. Batırılacak olan uçağın akıntının olmadığı ve hava şartlarından etkilenmeyecek bir yer olarak belirlenmesi gerektiğinin altı çizildi.
Dalış turizmine her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını anlatan Başkan Topaloğlu, “Amacımız dalış turizmini sürdürülebilirlik kazandırmak ve bunu 12 aya yaymak. Bunun için çalışmalarımız ve projelerimiz var. Öncelikle uçağın veya uçakların batırılacağı yerin belirlenmesi için sektörün temsilcileri kendi aralarında toplantı yapacak. Uçağın batırılacağı yer olarak Ay Işığı açıkları veya Kındılçeşme sahilinin açıkları olabilir. Arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışacak. Hedefimiz dalış turizmi tutkunlarına yeni yerleri keşfetmelerini sağlamak.” diye konuştu.

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