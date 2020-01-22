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  4. Dam yangınında 5 hayvan telef oldu

Dam yangınında 5 hayvan telef oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı kırsal Kestanelik Mahallesi’nde meydana gelen dam yangınında 5 hayvan telef oldu.Edinilen bilgiye göre, Erdek’in Kestanelik Mahallesi’nde Sedat Kurt’a ait hayvan damında sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı kırsal Kestanelik Mahallesi’nde meydana gelen dam yangınında 5 hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Erdek’in Kestanelik Mahallesi’nde Sedat Kurt’a ait hayvan damında sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı. Damda bulunan 3 inek, 2 eşek olmak üzere 5 hayvanın telef olduğu öğrenildi. Yangının yan tarafta bulunan dama sıçrama ihtimaline karşı yan tarafta bulunan damdaki hayvanlar tahliye edildi. Yangında Sedat Kurt’a ait dam kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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