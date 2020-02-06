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Damızlık Hayvan Üretim Merkezi için mutabakata varıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 06.02.2020 15:51 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.
Kurumlararası iletişimin ve iş birliğinin güçlenmesine yönelik ziyaretlerine ara vermeden devam eden, bu kapsamda kamu kurumu yöneticileri ile STK, dernek ve vakıf temsilcileriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu kapsamda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in misafiri oldu.
Üniversite-Belediye İş Birliği Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sekmen, Erzurum’da üniversite-belediye iş birliğini en güzel şekilde sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve bu zamana kadar ortaklaşa birçok projenin altına imza attıklarını dile getirdi.
Yarım yüzyıldan fazla bir süredir ülke yükseköğretimine katkı sunan Atatürk Üniversitesinin bulunduğu şehir ve bölgesi için oldukça önemli bir konumda bulunduğuna dikkat çeken Mehmet Sekmen, bilimsel ve akademik çalışmaları belediye hizmetleri ile buluşturarak daha verimli sonuçlar elde etmeyi planladıklarının altını çizdi. Özellikle tarım ve hayvancılığa yönelik olarak üstün bir performans gösteren Atatürk Üniversitesinin bu bilgi ve becerisinden faydalanmanın şehrin katma değerine önemli ölçüde katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Sekmen, ziyaretinden dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür ederek, gelecek dönemde de ortak çalışmalar yapmak için sık sık bir araya geleceklerini söyledi.
Ortak Projelerin Yapılması Noktasında Fikir Birliğine Varıldı
Yakın zamanda Başkan Sekmen ile Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğüne bağlı birimleri ziyaret ettiklerini hatırlatan Rektör Ömer Çomaklı, ziyaret sırasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesi arasında hayvancılığı geliştirme kapsamında bölgemizin ihtiyacı olan damızlık hayvan üretim merkezinin kurulmasına yönelik fikir birliğine varıldığını belirtti.
Bu konuda yapılacak çalışmalar için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesinin iş birliği yapması noktasında bir protokol hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılmasına karar verildiğine değinen Çomaklı, bu konuda yapılacak çalışmalar ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin planladığı ‘Doğu Anadolu Besi Materyali Toplama Merkezi’ ve Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü ‘Embriyo Transferi’ projesi kapsamında damızlık üretim merkezinin aktif rol alacağını vurguladı.
Ziyaret, görüşülen konularla ilgili olarak ilgili çalışma grubunun oluşturulması ve mümkün olan en kısa sürede çalışmaların başlatılması temennisiyle son buldu.

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