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Daniel Sturridge, Trabzonspor için İstanbul'a geldi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.08.2019 23:21 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Sturridge transferini bitiriyor. Trabzonspor, kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği Daniel Sturridge'yi Türkiye'ye getirdi.

Daniel Sturridge, Trabzonspor için İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.

Bordo-mavili ekibin prensip anlaşmasına vardığı Daniel Sturridge, kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

SÖZLEŞME EN AZ 3 YILLIK OLACAK

Sturridge'e, senelik 2 milyon Euro verilecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon Euro'ya kadar çıkması bekleniyor.

Trabzonspor, ayrıca İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ödeyecek. Golcü futbolcunun bordo mavili ekiple en az 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Sturridge transferini açıkladılar!Sturridge transferini açıkladılar!
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Trabzonspor daniel sturridge

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