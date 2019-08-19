Daniel Sturridge, Trabzonspor için İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.
Bordo-mavili ekibin prensip anlaşmasına vardığı Daniel Sturridge, kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
SÖZLEŞME EN AZ 3 YILLIK OLACAK
Sturridge'e, senelik 2 milyon Euro verilecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon Euro'ya kadar çıkması bekleniyor.
Trabzonspor, ayrıca İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ödeyecek. Golcü futbolcunun bordo mavili ekiple en az 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor.
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