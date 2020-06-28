Danijel Aleksic: Bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli

Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan lider Başakşehir'de gecenin golcüsü Danijel Aleksic açıklamalarda bulundu.

"1-1 ADİL SONUÇ"

Aleksic, "Sonuçta rakibimiz Galatasaray ve iyi takım. İlk yarı top onlardaydı ve biz sonra olayı dengeledik. İkinci yarı daha fazla pozisyona girdik ama oyunu kopartamadık. Genele bakarsak, 1-1 adil bir sonuç." dedi.

"BU KADAR UCUZ KARTLAR GÖSTERİLMEMELİ"

Aleksic, "Ali Palabıyık, bize çok kolay kartlar gösterdi. Böylesi büyük bir rakiple oynarken, bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli." açıklamasını yaptı.

