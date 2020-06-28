SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Danijel Aleksic: Bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli

Danijel Aleksic: Bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.06.2020 23:46 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan lider Başakşehir'de gecenin golcüsü Danijel Aleksic açıklamalarda bulundu.

Danijel Aleksic: Bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli

Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan lider Başakşehir'de gecenin golcüsü Danijel Aleksic açıklamalarda bulundu.

"1-1 ADİL SONUÇ"

Aleksic, "Sonuçta rakibimiz Galatasaray ve iyi takım. İlk yarı top onlardaydı ve biz sonra olayı dengeledik. İkinci yarı daha fazla pozisyona girdik ama oyunu kopartamadık. Genele bakarsak, 1-1 adil bir sonuç." dedi.

"BU KADAR UCUZ KARTLAR GÖSTERİLMEMELİ"

Aleksic, "Ali Palabıyık, bize çok kolay kartlar gösterdi. Böylesi büyük bir rakiple oynarken, bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli." açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTuan Tunalı sevgilisiyle tatildeTuan Tunalı sevgilisiyle tatilde
Visca'dan hakeme olay tepki! "Hocam bak!"Visca'dan hakeme olay tepki! "Hocam bak!"
Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanındaBeşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Öğrenci ve veliler dikkat! Yarın başlıyor

Öğrenci ve veliler dikkat! Yarın başlıyor

Maçta ağlamıştı... Nedeni ortaya çıktı!

Maçta ağlamıştı... Nedeni ortaya çıktı!

Galatasaray'da kaleci bombası

Galatasaray'da kaleci bombası

Başakşehir maçı için Terim'den olay karar!

Başakşehir maçı için Terim'den olay karar!

Mert Hakan'ın penaltısı gündem oldu

Mert Hakan'ın penaltısı gündem oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Arda Turan'ın kariyerindeki Fenerbahçe gerçeği

Arda Turan'ın kariyerindeki Fenerbahçe gerçeği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danijel Aleksic: Bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli

Danijel Aleksic tepki gösterdi!

Okan Buruk: Oyuna hükmettik

''Oyuna hükmettik''

Edin Visca'dan Ali Palabıyık’a tepki: Hocam bak!

Visca'dan hakeme olay tepki! "Hocam bak!"

Mahmut, Aleksic ve Visca cezalı duruma düştü

Başakşehir ağır yaralı

Başakşehir-Galatasaray maçında saha dışından yanıcı madde atıldı

Başakşehir-Galatasaray maçında olay...

Başakşehir-Galatasaray maçında Edin Visca kırmızı kart gördü!

Visca kırmızı kart gördü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.