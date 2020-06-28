Danijel Aleksic: Bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli

Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan lider Başakşehir'de gecenin golcüsü Danijel Aleksic açıklamalarda bulundu.
Aleksic, "Sonuçta rakibimiz Galatasaray ve iyi takım. İlk yarı top onlardaydı ve biz sonra olayı dengeledik. İkinci yarı daha fazla pozisyona girdik ama oyunu kopartamadık. Genele bakarsak, 1-1 adil bir sonuç." dedi.
Aleksic, "Ali Palabıyık, bize çok kolay kartlar gösterdi. Böylesi büyük bir rakiple oynarken, bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli." açıklamasını yaptı.
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