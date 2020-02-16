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Danilo Zanna, Mersinlilerle buluştu

MERSİN HABERLERİ  | 16.02.2020 17:31 | Son Güncelleme

Ünlü şef, yazar ve sunucu Danilo Zanna, Mersin’de sevenleriyle buluştu.

Ünlü şef, yazar ve sunucu Danilo Zanna, Mersin’de sevenleriyle buluştu. Yazar ve sağlıklı yaşam eğitmeni Elif Ezgi Uzmansel ile birlikte ’lezzet ve aşk’ konulu söyleşide Mersinlilerle bir araya gelen Zanna, keyifli bir sohbete imza attılar.
Forum Mersin Alışveriş Merkezi Sanatçılar Meydanı’nda düzenlenen ’lezzet ve aşk’ konulu söyleşiye katılan Danilo Zanna, bir yandan mutfak sırlarını paylaşırken bir yandan da Elif Ezgi Uzmansel ile ’aşk ve lezzet’ üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide konuşan Zanna, Türk mutfağında herşeyin biraz uzun piştiğini belirterek, "Düdüklü tencereden korkmayın, onlar patlamıyorlar. Düdüklü tencereyi daha fazla kullanabilirsiniz. Düdüklü tencere sizin hayatınızı değiştirebilecek bir tenceredir. Düdüklü tencere işi çok kısaltıyor. Eşim düdüklü tencereyi ilk öğrendiğinde çok şaşırdı. Düdüklü tencere kullanırken birkaç şeye dikkat edilmesi gerekir ama tehlikeli bir şey yok. 20 sene evvel tehlikeliydi ama şimdi hiçbir problem yok" diye konuştu.

"Yemek aslında mutluluk"
Kitabından da bahseden Zanna, "Mutfakta bir küçük eksik gördüm. İnternetten artık herkes yemek tariflerine ulaşabiliyor. Biz bu yönden çok şanslıyız. Ben başka bir eksiklik gördüm. Yemek gerçekten çok değerli bir şey. Bugün görüyorum. Yemek siparişi verenler hepsini yemiyorlar, satın aldığı ürünlerin son kullanma tarihi geçince çöpe atıyorlar. Sürekli israf oluyor. Yemek aslında mutluluk. Buradaki mutluluk güzel veya kötü yemek değil. O mutluluk aslında paylaşınca geliyor. Eğer ailecek yemek yenilirse orada sohbet ediliyor, gülünüyor. İşte bu en değerli şeylerden biri. Bunu kaybetmemeliyiz. Bu bizi insanlık yapan etkenlerden biridir. Bunu da kaybedersek insanlık için iyi olmaz. Yemek güzel, kötü fark etmez. Paylaşalım, beraber oturalım, bunu kaybetmeyelim. Kitapta da tam bu yazıyor" dedi.
Konuşmaların ardından pasta yapan Zanna, vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.

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