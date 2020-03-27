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Danıştay, BaşkanTürkyılmaz’ı haklı buldu

BURSA HABERLERİ  | 27.03.2020 12:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın Mudanya Belediyesi’nin CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’na milletvekili seçildikten sonra avukatlık ücreti ödendiği iddiasıyla Başkan Hayri Türkyılmaz ve Mali İşler Müdürü hakkında verdiği soruşturma iznini, Danıştay 1.

Danıştay, BaşkanTürkyılmaz’ı haklı buldu

İçişleri Bakanlığı’nın Mudanya Belediyesi’nin CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’na milletvekili seçildikten sonra avukatlık ücreti ödendiği iddiasıyla Başkan Hayri Türkyılmaz ve Mali İşler Müdürü hakkında verdiği soruşturma iznini, Danıştay 1. Dairesi kaldırdı. Danıştay, belediye tarafından usulsüz bir ödeme yapılmadığını karara bağlarken Başkan Türkyılmaz, “Bir kez daha hak yerini buldu. Hesabını veremeyeceğimiz bir kuruş harcamamız yok” dedi.
Mudanya Belediyesi’nin 2015 yılında CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’na milletvekili seçildikten sonra avukatlık ücreti ödediği iddia edilerek Başkan Hayri Türkyılmaz ve Mali İşler Müdürü hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izni kaldırıldı.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın, Danıştay’a yaptığı itiraz haklı bulundu. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Mali İşler Müdürü Kazım Onaş hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni çıkmıştı. Danıştay Birinci Dairesi, yapılan incelemenin ardından “Kayışoğlu’nun milletvekilliğinin kesinleştiği 16.05.2015 tarihinden sonra yapılan ödemelerin seçimden önceki avukatlık hizmetlerinin karşılığı olduğu, söz konusu avukatlık sözleşmesine konu dava ve icra takiplerinin kesin hükme bağlanmasından önce Kayışoğu’nun milletvekili seçilmesi nedeniyle üstlendiği dosyaları başka bir avukata devrettiği, üstlenilen davalar nedeniyle avukata belediye tarafından mükerrer bir ödeme yapılmadığı bu nedenle ilgililere isnat edilen eylemin haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldı” diyerek, Hayri Türkyılmaz ve Kasım Onaş hakkında İçilleri Bakanlığı’nın verdiği soruşturma izni kaldırdı.
Girdiği her Sayıştay denetimde kamu zararı oluşmadığı, belediyenin iş ve işlemlerinde kanunlara uyulduğu yönünde rapor alan Mudanya Belediyesi’nin tertemiz bir belediyecilik anlayışı ile yönetildiğinin tescilli olduğunu belirten Başkan Türkyılmaz, “Bir kez daha doğru kazandı, hak yerini buldu. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyen, vatandaşa hesabını veremediği bir kuruş harcaması olmayan bir belediye olarak bu hukuk mücadelemizden de alnımızın akıyla çıktık” ifadelerini kullandı.

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