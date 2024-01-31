YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

AA AA
31.01.2024 07:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil seçildi.

Anayasa Mahkemesine üyeliğine seçme kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Anayasa Mahkemesinin Danıştay kontenjanından üyesi Muammer Topal'ın görev süresinin 30 Ocak'ta dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi üyeliği için Danıştay Genel Kurulunda seçim yapılmış, seçimde en yüksek oyu Yılmaz Akçil almış, en yüksek oyu alan 3 aday sırasıyla Cumhurbaşkanlığına sunulmuştu.

ÖZ GEÇMİŞİ

Akçil, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1968'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989'da mezun olan Akçil, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında "Türk İdari Yargısında Yürütmenin Durdurulması" başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Akçil, Sivas ve Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliği ve Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2011'de Danıştay Üyeliğine seçilen, 2014-2018 yılları arasında Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı görevini yürüten Akçil, 2018'de Danıştay Onuncu Daire Başkanlığına seçildi. Akçil, evli ve 4 çocuk babası.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Markette yangın paniğiMarkette yangın paniği
Bolu’da aç kalan yılkı atları şehir merkezine indiBolu’da aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi
Yüksekova’da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçtiYüksekova’da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete anayasa mahkemesi

Ankara Namaz Vakitleri 31 Ocak Çarşamba

İmsak
06:26
Sabah
07:52
Öğle
13:07
İkindi
15:48
Akşam
18:12
Yatsı
19:33

Ankara Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Çarşamba

Ersin eczanesi
Altindag
Ümitköy merkez eczanesi
Cankaya
Halk eczanesi
Sereflikochisar
Hayat eczanesi
Akyurt
Şafak eczanesi
Cubuk
Efendioğlu eczanesi
Sincan
Yilmaz eczanesi
Elmadag
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.