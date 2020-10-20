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DAP Başkanı Demirdöğen, Karakoçan’da

ERZURUM HABERLERİ  | 20.10.2020 17:10 | Son Güncelleme

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde süt sağım makinesi dağıtım törenine katıldı. Demirdöğen, Karakoçan’da ayrıca, yapım çalışmaları devam eden ve proje finansmanları DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından karşılanan hayvan pazarı inşaatı ile lavanta proje alanlarını gezdi.
Başkan Demirdöğen, program öncesi Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin’i makamında ziyaret etti. Daha sonra Süt Sağım Makinesi dağıtım törenine katılan Başkan Demirdöğen, dünyada tarım sektörünün yeni boyutlar kazandığı ve gıdanın küresel gündemin ön sıralarına yerleştiği üretim modelinde, önemli bir yere sahip olan kadın çiftçilere seyyar süt sağım makinesinin teslimini yaptı.
Finansının yüzde 70’i DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından karşılanan “Karakoçan Hayvancılığında Verimliliğin Artırılması Eğitimi” projesi kapsamında, Karakoçan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitime katılan 232 kadın çiftçi arasından kura ile belirlenen 156 kadın çiftçiye, seyyar süt sağım makinası dağıtıldı.
Pandemi kurallarına ve yeni normallere dikkat edilen programa, Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Yıldız, kadın çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.
Demirdöğen daha sonra, beraberinde Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin ve Belediye Başkanı Ayhan Akbaba ile birlikte, yapımı DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen Karakoçan Hayvan Pazarı inşaat alanını gezdi. Burada ilgililerden bilgi alan Demirdöğen, hayvan hareketliliğinin yoğun olduğu Karakoçan’da, pazarın bir an önce tamamlanmasını diledi.
Başkan Demirdöğen, Karakoçan Belediye Başkanlığının “Lavanta Bitkisi Çeşitlerinin Yetiştirilmesi Projesi”yle ilgili proje alanını gezdi. Burada da Başkan Demirdöğen’e, Kaymakam ve Belediye Başkanı eşlik etti.
DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen proje kapsamında, 30 dekarlık alan üzerinde katma değeri yüksek lavanta bahçesi kurulacak. Proje ile, lavanta bitkisinin bilinirliğinin arttırılması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Başkan Demirdöğen, yapımı tamamlanmak üzere olan lavanta bahçesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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