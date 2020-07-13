Darbecilerin şehit ettiği polis Sevda Güngör'ün ailesi, kızlarının odasını fotoğraflarıyla süsledi

Güngör, "Özel harekatı kazandıktan sonra yanımıza geldi. Daha sonra tekrar Ankara'ya gitti. Günde 2-3 defa telefonla konuşurduk. En son telefon görüşmemizde 'Ramazan Bayramı'na gelemeyeceğim, Kurban Bayramı'nda yanınıza geleceğim.' dedi. Kısmet olmadı, gelemedi. Kurban Bayramı öncesi şehit oldu. Arkadaşları, 'Kapıdan gülerek girdi.' dedi. O sırada bomba atılmış, şehit olmuş." diye konuştu.

Her fırsatta şehit kızlarının mezarını ziyaret eden aile, evlerinin bir odasını da kızlarının fotoğraflarına ayırarak hatırasını yaşatmaya çalışıyor.

- "FETÖ benim çocuğumu muradına erdirmedi"

Anne Güngör, kızının hatıralarını yaşatmak için ona bir oda ayırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada resimleri, anıları var. Buraya bakıp yatıyoruz. Sabah kalkarız, akşama kadar buradayız, fotoğraflara bakmazsak yapamıyoruz. Yayladaki evde de ona ayırdığımız bir oda var. Devamlı fotoğraflarını görmek istiyoruz. Herkes 'Fotoğrafları kaldır.' diyor. Ben kaldırmak istemiyorum. Kızımı görmek değişik geliyor bana. 4 yıl geçti ama bizim için geçen bir şey yok. Her şey aynı devam ediyor. 4 yıl geçti ama yeni olmuş gibi."

Kızının, şehit düşmeden önce evlenme düşüncesinde olduğunu ifade eden Güngör, "Bana telefon görüşmemizde 'Anne hazırlan evlenmeyi düşünüyorum. Artık çocuk sahibi olmak istiyorum.' dedi. Şehit oldu, muradına eremedi. FETÖ benim çocuğumu muradına erdirmedi. Bizim çocuklarımızın suçu neydi? Biz FETÖ için mi büyüttük çocuklarımızı? Hepsi layığını bulsun." şeklinde konuştu.

- "Halen gelecek diye bekliyorum"

Baba Mehmet Güngör de kızının şehit olmasının ardından 4 yıl geçtiğini ancak acılarının tazeliğini koruduğunu dile getirdi.