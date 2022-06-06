Dardanel'den Dünya Okyanus Günü mesajı

İSTANBUL (AA) - Dardanel, okyanusları korumak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında, sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkati çekti.

Dardanel'den yapılan açıklamaya göre, sahip olduğu uluslararası sertifikalarla deniz dostu olan şirket, "Balığını Sorgula" sistemiyle avlanmadan sofralara kadar ton balığının geçtiği süreçleri de paylaşıyor.

Dardanel, 1994'ten bu yana ambalajlarında Dolphin Safe simgesini taşıyor, bu uluslararası simge, yunuslara zarar vermeden yapılan avcılığı ifade ediyor.

Dardanel Ton ürünlerinde kullanılan Yellowfin ve Skipjack türü ton balıkları, ağırlıkları 1,5 ile 5 kilogram arasında değişen genç balıklar oldukları için civa içermiyor.

Sürdürülebilir balıkçılığı savunan Dardanel, 2013'ten bu yana Friend of the Sea'nin de (FOS) gönüllü üyesi olurken, aynı zamanda Türkiye'nin canlı türlerine saygılı ve denizlerle dost tek ton balığını sunuyor.

- "Sürdürülebilirlik konusunda somut adımlar atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yüce Kaner Atalay, sorumlu üretim-tüketim ve deniz yaşamının korunmasının, dünyanın geleceği için sorumlulukla hareket edilmesi gereken konular olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz Dardanel olarak sadece büyümeye odaklanmıyoruz, aynı zamanda kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler'in 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni kendimize rehber alıyoruz. Ton balıklarının avlanma aşaması, malzeme seçimi ve geri dönüşüm süreçlerine kadar birçok alanda yüksek standartlar uyguluyoruz. Sürdürülebilirlik adına olası riskleri azaltmak için somut adımlar atıyoruz."

