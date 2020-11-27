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Darende’de korona denetimi

MALATYA HABERLERİ  | 27.11.2020 16:26 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.Denetimlere, Darende Kaymakam Vekili Furkan Korkusuz, İlçe Emniyet Müdürü Erol Boyraz ile diğer ilgili ve yetkililer katıldı.Özellikle lokanta, pastane, gıda satışı yapılan yerler denetlenirken, Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda cadde ve meydanlardaki vatandaşlara uyarılarda bulunan Kaymakam Vekili Korkusuz, "İlçemiz kurallara genel anlamda uyuyor, ben duyarlılık gösteren tüm halkımıza teşekkür ediyorum.

Darende’de korona denetimi

Malatya’nın Darende ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.
Denetimlere, Darende Kaymakam Vekili Furkan Korkusuz, İlçe Emniyet Müdürü Erol Boyraz ile diğer ilgili ve yetkililer katıldı.
Özellikle lokanta, pastane, gıda satışı yapılan yerler denetlenirken, Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda cadde ve meydanlardaki vatandaşlara uyarılarda bulunan Kaymakam Vekili Korkusuz, "İlçemiz kurallara genel anlamda uyuyor, ben duyarlılık gösteren tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Bu tür denetimlerimizi de sürdürmeye aralıksız devam edeceğiz" dedi.
Öte yandan ilçe genelinde polis, jandarma, trafik, bekçi ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince sorumluluk sahalarında kontrollere devam ediyor.

Darende’de korona denetimi

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