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Darendespor bölgesel lige yükseldi

MALATYA HABERLERİ  | 29.08.2020 14:58 | Son Güncelleme

Malatya Darendespor, Bölgesel Altyapı Ligi’ne (BAL) yükseldi.Darendespor Kulübü Başkanı Fatih Kumtepe, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz sezonu yenilgisiz olarak lider bitiren Darendespor, bir süredir devam eden, amatör futboldaki belirsizliğin sona ermesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, lider bitirdiği ligde hakkımızı alarak kura ile BAL Ligi’ne yükseldik.

Darendespor bölgesel lige yükseldi

Malatya Darendespor, Bölgesel Altyapı Ligi’ne (BAL) yükseldi.
Darendespor Kulübü Başkanı Fatih Kumtepe, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz sezonu yenilgisiz olarak lider bitiren Darendespor, bir süredir devam eden, amatör futboldaki belirsizliğin sona ermesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, lider bitirdiği ligde hakkımızı alarak kura ile BAL Ligi’ne yükseldik. Darendespor bundan sonra Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis gibi illerin temsilcileri ile yarışacak” dedi.
Kumtepe, "Bu sonucu, son yıllarda elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla hak etmiştik. Darendespor’u zorlu süreçleri atlatarak asıl hedefimiz olan 3.Lig öncesi son adım olan bölgesel lige taşıdık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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