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Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.05.2020 10:28 | Son Güncelleme

Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda profesyonel ressamlar tarafından 3 boyutlu resim uygulama çalışması yapılarak estetik açıdan zenginlik sağlanıyor.Darıca ile Gebze Eskihisar Sahili’ni birleştiren Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, şehrin yeni cazibe merkezlerinden birisi haline geliyor.

Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda profesyonel ressamlar tarafından 3 boyutlu resim uygulama çalışması yapılarak estetik açıdan zenginlik sağlanıyor.
Darıca ile Gebze Eskihisar Sahili’ni birleştiren Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, şehrin yeni cazibe merkezlerinden birisi haline geliyor. İçerisinde ‘hobbit evleri’nden çocuk oyun alanlarına kadar birçok sosyal donatının da bulunduğu sahil parkında, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından 3 boyutlu resimler çiziliyor. Duvarlara çizilen resim uygulamaları, parkı görsel ve estetik acıdan zenginleştiriyor.
“Güzel Şehrim Kocaeli Projesi” kapsamında yapılan resim uygulama çalışması, yakın zamanda tamamlanan Darıca Şehir Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda da yapılmaya başlandı. Profesyonel ressamlar tarafından akrilik dış cephe boyası ile çizilen resimler tamamlandığında, sahil parkına güzellik ve estetik zenginlik katacak. Doğa, manzara ve çeşitli hayvan figürlerinin konu edildiği resim uygulamalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

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