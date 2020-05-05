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Darıca’ca ihtiyaç sahiplerine 5 bin gıda kolisi dağıtılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.05.2020 13:43 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürürken Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerini de unutmayarak 5 bin adet gıda kolisi dağıtıyor.Darıca Belediyesi, bir yandan korona virüs tedbirleri kapsamında sokaklarda dezenfekte çalışmaları yaparken bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor.

Darıca’ca ihtiyaç sahiplerine 5 bin gıda kolisi dağıtılıyor

Darıca Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürürken Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerini de unutmayarak 5 bin adet gıda kolisi dağıtıyor.
Darıca Belediyesi, bir yandan korona virüs tedbirleri kapsamında sokaklarda dezenfekte çalışmaları yaparken bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor. Korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında 400 binin üzerinde hijyen paketi Darıcalılara ulaştıran belediye ekipleri, bir yandan da Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Çalışmalar kapsamında Ramazan ayı boyunca her gün 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtılarak, 5 bin gıda kolisi dağıtılması hedefleniyor.
Her gün kapı kapı gezen ekiplerin gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Ramazan birlik beraberlik duygusunun en yoğun şekilde yaşandığı aydır. Her ne kadar iftar sofralarında kalabalıklar halinde bir araya gelemeyecek olsa da kalplerimiz birlikte olacak. Ramazan ayında farklı etkinliklerle birlikte olacağız. İftar programları ve diğer etkinlikleri maalesef yapamıyoruz ama sosyal medya üzerinden farklı ve özel etkinliklerimizle vatandaşlarımızın evlerine konuk oluyoruz. Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bize ulaşmaktan çekinmesin” dedi.

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