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Darıca’da asfalt ve parke çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.10.2020 10:45 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bozulan yolların asfalt ve parke çalışmaları yapılıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Darıca ilçesinde yaşayan vatandaşların düzenli ve kesintisiz içme suyu ile sağlıklı altyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve oluşabilecek arızaların önüne geçmek için altyapı yenileme imalatları gerçekleştiriyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bozulan yolların asfalt ve parke çalışmaları yapılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Darıca ilçesinde yaşayan vatandaşların düzenli ve kesintisiz içme suyu ile sağlıklı altyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve oluşabilecek arızaların önüne geçmek için altyapı yenileme imalatları gerçekleştiriyor. İlçenin birçok mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.
İSU Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların asfalt ve parke olmak üzere üstyapı çalışmalarının yapılması için Darıca Belediyesi ile geçtiğimiz yıl protokol yaptı. Bundan dolayı da İSU Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Osmangazi, Piri Reis, Fevzi Çakmak ve Nenehatun Mahallelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında bozulan yolların asfalt ile parke çalışmaları sürdürülüyor.
Yapılan asfalt çalışmaları kapsamında Osmangazi, Pirireis, Fevzi Çakmak ve Nenehatun Mahallelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında olmak üzere toplam 6.5 km uzunluğundaki yollarda asfalt ve parke çalışmaları yapıldı. Tamamlanan cadde ve sokaklarda toplam 4 bin 150 ton asfalt kullanıldı. Ayrıca, parke çalışmaları kapsamında ise 13 bin m2 parke taşı döşendi. Altyapı çalışmaları süren ve tamamlanan bölgelerde hava şartlarına bağlı olarak asfalt ve parke döşeme çalışmaları program çerçevesinde yürütülüyor.

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