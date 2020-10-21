Darıca’da kadınların yüzü gülecek

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe genelinde kadınlara yönelik düzenlenen meslek edindirme kurslarıyla kadınların üretime katkı sunarak yüzlerinin güleceğini söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık ile birlikte Kazım Karabekir Mahalle Konağı’nda kadınlara yönelik düzenlenen kursları ziyaret ederek, kadın kursiyerlerle sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Güçlü kadın ve güçlü aile anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Başkan Bıyık, “Kadınlara güveniyor ve onları önemsiyoruz. Darıca’nın kadınları güçlü ve çalışkandır. Onların bizden talepleri vardı. Biz de bu talepleri yerine getirmek için kadınlara yönelik kurslar düzenliyoruz. Kadınlar bu kurslarda hem öğrenecek hem de üretecek. Bizler her zaman Darıcalı kadınlara belediye olarak destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Giyim, mefruşat, el sanatları, kalıp, iğne oyası, takı tasarım ve kırkyama gibi branşlarda düzenlenen eğitimlere kadınların ilgisi bir hayli fazla olurken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kadınların üreterek kazanmalarına katkı sunacaklarını belirterek, “Darıca Belediyesi olarak kadınların hem meslek sahibi olması hem de ev ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için Halk Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte sertifikalı meslek edindirme kursları düzenliyoruz. İlgi duyan ve meslek edinmek isteyen herkesi bekliyoruz. Belediye olarak kadınların el emeği göz nuru ortaya çıkaracakları eserleri hem sergileyecekleri hem de satıp gelir elde edebilecekleri bir model üzerinde de çalışıyoruz” diye konuştu.

