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Darıca’da Kitap Kafe hizmete girdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.10.2020 13:00 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi tarafından gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması ve kitap okuma alışkanlığı kazanmaları oluşturulan Kitap Kafe, 30 Ağustos Zafer Parkı içerisinde kitapseverlerin hizmetine sunuldu.Mahallelerde sosyal tesis ihtiyacına cevap vermek için adım atan Darıca Belediyesi, Abdi İpekçi, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Sırasöğütler Mahallesi’nin ortasında bulunan 30 Ağustos Zafer Parkı ve içerisindeki sosyal tesiste başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Darıca Belediyesi tarafından gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması ve kitap okuma alışkanlığı kazanmaları oluşturulan Kitap Kafe, 30 Ağustos Zafer Parkı içerisinde kitapseverlerin hizmetine sunuldu.
Mahallelerde sosyal tesis ihtiyacına cevap vermek için adım atan Darıca Belediyesi, Abdi İpekçi, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Sırasöğütler Mahallesi’nin ortasında bulunan 30 Ağustos Zafer Parkı ve içerisindeki sosyal tesiste başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Cazibe merkezi haline gelen 30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisi içinde gençler için de Kitap Kafe oluşturuldu. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını ve okuma bilincini kazanmasına katkı sağlayacak Kitap Kafe’de ödev ve ders yapacak gençler, ansiklopedik araştırmalarda da bulunabilecek.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençleri önemsediklerini ifade ederek Kitap Kafe’ye tüm gençleri ve kitapseverleri davet etti. Başkan Bıyık, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara inanıyor ve güveniyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin iyi yetişmesi ve kendilerini geliştirmeleri adına Darıca Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmak için çalışacağız. Gençlerimiz her şeyin en iyisine layık. Kitap Kafe’ye gelerek ders çalışan veya kitap okuyan 18 yaşın altındaki gençlere belediye olarak ücretsiz meyve suyu ve kek ikramında da bulunacağız. Ben de zaman zaman kitap kafeyi ziyaret ederek gençlerle sohbet edip tecrübe paylaşımında bulunacağım. Aynı şekilde alanında uzman isimleri, yazarları da ileride davet ederek Kitap Kafe’de gençlerle buluşmalarını ve fikir alışverişinde bulunmalarına katkı sunacağız” diye konuştu.
Şık ve modern tasarımı ve huzurlu ortamıyla dikkat çeken Kitap Kafe, 08.30-22.00 saatleri arası hizmet verecek.

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