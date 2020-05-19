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Darıca’da metro hattı yapımı nedeniyle güzergah değişikliği

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Yapımı devam eden Darıca-Gebze Metro hattı çalışmaları nedeniyle Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Cevahir Sokak araç trafiğine kapatılacak.Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün Darıca - Gebze metro hattı yapımı sürüyor.

Yapımı devam eden Darıca-Gebze Metro hattı çalışmaları nedeniyle Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Cevahir Sokak araç trafiğine kapatılacak.
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün Darıca - Gebze metro hattı yapımı sürüyor. 20 Mayıs Çarşamba günü itibariyle Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi, Cevahir Sokak üzerinde çalışma yapacak. Çalışma süresinde araç trafiğine kapalı olacak sokak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce geçici güzergah kullanılması uyarısı yapıldı. Çalışma süresince sürücüler alternatif güzergahları kullanacak.

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