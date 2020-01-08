Darıca’nın yetenekleri gün yüzüne çıkacak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatlarıyla hizmete giren İskoliye Sanat Akademisi’nde dersler başlarken ilk derse Başkan Muzaffer Bıyık da katıldı.

Darıca’nın ilk sanat akademisi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla hizmete girdi. Daha önce restore edilen Tarihi İskoliye Mektebi, örnek bir projeyle İskoliye Sanat Akademisi’ne dönüştürüldü. “Gelenekten Geleceğe” anlayışıyla özüne uygun olarak yeniden eğitime kazandırılan İskoliye Sanat Akademisi’nde dersler başlarken ilk derse Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıcalı ünlü senarist Birol Güven de katıldı. Başkan Bıyık ve Birol Güven, kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet etti. Ünlü senarist Birol Güven, Darıca Belediyesi tarafından kültür sanata kazandırılan Akademi’yi beğendiğini ifade ederken Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti ve destek sözü verdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Darıca’nın kültür sanat alanında önemli bir eksikliğini giderdikleri için mutlu olduğunu ifade ederek “Darıcalılara sözümüz vardı. Onu yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Burası tarihi bir bina ve eskiden eğitim yapılan bir okuldu. Yıllar sonra burasının yeniden bir eğitim yuvası olmasını ve gençlerimize hizmet vermesini istedik. İskoliye Sanat Akademisi’nde Darıca’nın yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Darıca’nın önemli değerlerinden Birol Güven gibi yeni yeteneklerin yetişmesini arzuluyoruz” diye konuştu.

İskoliye Sanat Akademisi’nde dersler başlarken kayıtların da devam ettiği belirtildi. Darıcalıların kısa sürede büyük ilgi gösterdiği İskoliye Sanat Akademisi’nde 8 yaşından itibaren her yaş grubu eğitimlere katılabiliyor. Tiyatro, drama, bağlama, keman, piyano, gitar, ney, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği kurslarında eğitimler düzenleniyor. Eğitimlerin hafta içi düzenlendiği İskoliye Sanat Akademisi’nde grup derslerinin yanı sıra bireysel eğitimler de düzenleniyor. Piyano, ney ve keman kursları bireysel eğitim şeklinde gerçekleşiyor. Eğitim ücretleri herkesin ödeyebileceği şekilde düzenlenirken grup eğitimlerinde kurslar 50 TL, bireysel kurslarda ise 80 TL olarak belirlendi. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0544 261 23 41 numaralı telefonu arayabilir.

İskoliye Sanat Akademisi’yle birlikte kültür sanat alanında Darıca’da yeni bir dönemin başlayacağını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “İskoliye Sanat Akademisi’nde verilecek eğitimlerin ardından kursiyerlerimizin kendilerini göstermeleri adına sahilde etkinlikler gerçekleştireceğiz. Darıca’da Sanat Günleri etkinliği düzenleyeceğiz ve sahilde bulunan amfi tiyatroda kursiyerlerimiz hünerlerini sergileyecek. Darıca’nın kültür sanat şehri olması için çalışıyoruz” dedi.

