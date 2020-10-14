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Darp ederek telofon gasp eden 2 kişi yakalandı

KİLİS HABERLERİ  | 14.10.2020 13:19 | Son Güncelleme

Kilis’in Polateli ilçesinde bir kişiyi döverek telefonunu gasp eden 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Polateli ilçesine bağlı Dümbüllü Köyünde B.Ş.

Darp ederek telofon gasp eden 2 kişi yakalandı

Kilis’in Polateli ilçesinde bir kişiyi döverek telefonunu gasp eden 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Polateli ilçesine bağlı Dümbüllü Köyünde B.Ş. isimli şahsın motosiklet ile seyir halindeyken kimliği belirsiz iki kişi tarafından durdurulduktan sonra dövülmesi ve cep telefonunun gasp edildi. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli olarak yaptığı çalışma sonucu, olayın faillerinden M.N.Y.’nın olay sonrası Dümbüllü Köyü ormanlık alanına doğru kaçtığının tespit edilmesi üzerine, arazide yapılan takip ve drone ile bölgenin taranması sonrasında yakalandı. Diğer şüpheli M.C.D. ise gasp ettikleri cep telefonunu kent merkezinde satmak isterken suçüstü yakalandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili adli süreç devam ettiği bildirildi.

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