Dart kursiyerleri belgelerini aldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan dart kursu sona erdi.

Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda açılan dart kursunu bitiren kursiyerler, usta öğretici Samet Ceyhan’dan belgelerini aldılar. Ekim ayında başlayan dart kursu, 160 saat süreyle haftada 2 gün cumartesi ve pazar günleri yapıldı. Yapılan dart il seçmelerinde kursiyerlerinin kazandığı başarıdan dolayı memnuniyetini belirten dart antrenörü Samet Ceyhan, “Açtığımız yeni kursta yapılacak çalışmalar sayesinde il dışında da başarılar kazanmak istiyoruz” dedi.



