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Dart Takımları Türkiye Şampiyonası’na Katılacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.02.2020 09:57 | Son Güncelleme

2019-2020 yılı Okul Sporları Dart Grup Müsabakalarında Kayseri’den katılan takımlar başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.13-14 Şubat 2020 tarihleri arasında Batman’ın ev sahipliğinde yapılan grup müsabakalarında yıldız kızlar kategorisinde Kayseri’yi temsil eden Zenger Güç Ortaokulu ve yıldız erkekler kategorisindeki Kayseri temsilcisi Buğdaylı Ortaokulu ilk dört takım arasında girerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.15-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Konya’da yapılan Gençler Grup Müsabakalarında ise Kayseri temsilcisi Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi başarısıyla göz doldurarak Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil edecek.Bu sonuçlarla Zenger Güç Ortaokulu, Buğdaylı Ortaokulu ve Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Erzincan’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil edecekler.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, grupları başarılı bir şekilde tamamlayarak, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan takımları, antrenörlerini ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek, başarılar diledi.

Dart Takımları Türkiye Şampiyonası’na Katılacak

2019-2020 yılı Okul Sporları Dart Grup Müsabakalarında Kayseri’den katılan takımlar başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.
13-14 Şubat 2020 tarihleri arasında Batman’ın ev sahipliğinde yapılan grup müsabakalarında yıldız kızlar kategorisinde Kayseri’yi temsil eden Zenger Güç Ortaokulu ve yıldız erkekler kategorisindeki Kayseri temsilcisi Buğdaylı Ortaokulu ilk dört takım arasında girerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
15-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Konya’da yapılan Gençler Grup Müsabakalarında ise Kayseri temsilcisi Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi başarısıyla göz doldurarak Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil edecek.
Bu sonuçlarla Zenger Güç Ortaokulu, Buğdaylı Ortaokulu ve Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Erzincan’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil edecekler.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, grupları başarılı bir şekilde tamamlayarak, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan takımları, antrenörlerini ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek, başarılar diledi.

Dart Takımları Türkiye Şampiyonası’na Katılacak

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Kayseri Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:17
Öğle
12:57
İkindi
15:58
Akşam
18:27
Yatsı
19:44

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Candan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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