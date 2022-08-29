Datça açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can salları içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salı içindeki 67 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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