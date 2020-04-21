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Datça Belediyesinden ‘antin kuntin’ proje

MUĞLA HABERLERİ  | 21.04.2020 17:15 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınında sosyal medya mesajları ile dikkat çeken Datça Belediyesi, bu defa Da Vinci’nin projelerinden ilham alarak sahile sanal ortamda cam kabinler yerleştirdi.Datça Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Covid-19 yüzünden deli gibi bir şey ettik kendimizi, Da Vinci’nin antin kuntin projelerinden de ilham alınca sonuç bu” mesajı ile yayınlanan görselde, sanal ortamda Datça plajına yerleştirilen izolasyonlu cam kabinler dikkat çekti.Datça Belediyesi’nin yaptığı paylaşımı takipçilerinden de esprili sorular ve cevaplar geldi.

Datça Belediyesinden ‘antin kuntin’ proje

Korona virüs salgınında sosyal medya mesajları ile dikkat çeken Datça Belediyesi, bu defa Da Vinci’nin projelerinden ilham alarak sahile sanal ortamda cam kabinler yerleştirdi.
Datça Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Covid-19 yüzünden deli gibi bir şey ettik kendimizi, Da Vinci’nin antin kuntin projelerinden de ilham alınca sonuç bu” mesajı ile yayınlanan görselde, sanal ortamda Datça plajına yerleştirilen izolasyonlu cam kabinler dikkat çekti.
Datça Belediyesi’nin yaptığı paylaşımı takipçilerinden de esprili sorular ve cevaplar geldi. Bir takipçisi “Da vinci, antin kuntin!!! Olmamış! Sanatta ve bilimde dehalaşmış bir kişiyi alaya almak! Çok antin kuntin olmuş!!!!!” derken, bir başka takipçi de, “Datça’ya ulaşım için de bir sistem bulsak tamam bu iş” yorumunu yaptı.
Datça Belediyesi ile yapılan yoruma, “Bilim ve teknoloji ekibimiz ışınlanma portalı projesini bitirmek üzere” diyerek cevap verdi.

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