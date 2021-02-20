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Datça’da 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

20.02.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Datça’da 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Muğla’nın Datça ilçesinde polisin iş yerlerine yönelik başlattığı çalışmalarda 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde bandrolsüz tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Muğla’nın Datça ilçesinde polisin iş yerlerine yönelik başlattığı çalışmalarda 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde bandrolsüz tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlatıldı. Üç iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 210 kilo açık tütün, 15 kaçak parfüm, farklı aromalarda 88 nargile tütünü, 98 paket sigara kağıdı, 738 paket makaron, 1 paket (TAPDK) ibareli bandrol, 221 sigara filtresi, 15 nargile folyosu ele geçirdi. İş yeri sahipleri hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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