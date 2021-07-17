Datça'da yürüyüşe çıktıktan sonra ulaşılamayan kişi 3 saat sonra bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanda yürüyüşe çıkan ve ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan kişi, jandarma ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi Derneği (MAG-AME) ekibince bulundu.
Marmaris'ten günübirlik tatil için Emecik Mahallesine gelen ve ormanda yürüyüşe çıkan Ethem Yüksel'den haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.
İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve MAG-AME ekipleri Emecik Mahallesinde arama çalışması başlattı.
Ekipler yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Yüksel'i Goca Dağ mevkisindeki kırsal alanda bitkin halde buldu. Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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