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Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

MUĞLA HABERLERİ  | 12.06.2020 13:23 | Son Güncelleme

Geçen hafta damadına ait evi satmak üzere İstanbul’dan Datça’ya gelen ve burada kaybolduktan sonra cesedi bulunan 74 yaşındaki Tanju Erkut’un ölüm sebebi belirlendi.

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Geçen hafta damadına ait evi satmak üzere İstanbul’dan Datça’ya gelen ve burada kaybolduktan sonra cesedi bulunan 74 yaşındaki Tanju Erkut’un ölüm sebebi belirlendi. Cesedin bulunduğu haldeki durumdan dolayı ölümü şüpheli bulanan yaşlı şahsın tuvalet ihtiyacını giderirken kalp krizi geçirdiği belirtildi.
Bilindiği gibi geçen hafta damadının Datça’da bulunan evini satmak için İstanbul’dan Datça’ya gelen ve bir anda ortadan kaybolan 74 yaşındaki Tanju Erkut’un uzun süren aramalar sonucu cesedi bulunmuştu. Yaklaşık 3 gün sonra bulunan yaşlı şahsın cesedinin bulunduğu yerdeki durumu şüpheli bulan savcılık otopsi yaptırdı. Şahsın tuvalet ihtiyacını karşılarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

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