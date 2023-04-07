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Datça’daki yangın sahasında incelemelerde bulunuldu

07.04.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen yangın sonrasında bölgede doğa koruma ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu.

Datça’daki yangın sahasında incelemelerde bulunuldu

Doğa Koruma Milli Parklar Datça Şefliği tarafından yangın sahasında inceleme yapılıp kayıt altına alınacağı bildirildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Datça Şefliği’nden yapılan açıklamada “Datça -Bozburun Yarımadasının Nadir ve Endemik Bitkileri" kitabının yazarı Dr. Riyat Gül ile yangın sonrası "Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası " üzerinde incelemelerde bulunduk. Yangın sonrası genel bitki vejetasyonlarının durumu özelde ise bölge endemiklerinin izlenmesi yapılarak raporlanmıştır. Şefliğimizce düzenli olarak takibi yapılan yaban hayatı sahasının Dr. Riyat Gül ile birlikte belirlenen bir faaliyet programına bağlı olarak maksimum 2 haftada bir gün olmak üzere izlenmesine ve bitki vejatasyonlarının bu sezon tamamlanıncaya kadar ki değişimlerinin kayıt altına alınarak raporlanmasına karar verilmiştir ”ifadesi kullanıldı.

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