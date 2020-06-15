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Datça’nın içme suyu hatları yenileniyor

MUĞLA HABERLERİ  | 15.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ilçesinde içme suyu hatlarını yeniliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ilçesinde içme suyu hatlarını yeniliyor. İlçede 3 bin metre içme suyu hattı yenilenirken 5 bin metre içme suyu hattının de yenileneceği öğrenildi.
Muğla’nın Datça ilçesinde 1980 yılında döşenen içme suyu hatları Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Datça’nın Mesudiye, Reşadiye, Hızırşah, İskele ve Eski Datça Mahallelerinde 3 bin metre içme suyu hattı yenilendi. Bölgedeki hatların eski olması ve kireç tıkanıklıkları nedeniyle mahalleye yeteri miktarda içme suyu gitmediği öğrenildi. İlçede 5 bin metre içme suyu hattı daha yenilecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “ Datça’da içme suyu hatları eski ve kireç tıkanıklıkları yüzünden su sıkıntısı yaşanıyordu. Datça ilçemizin içme suyu hatlarını yeniliyoruz. 5 mahallede 3 bin metre yeni içme suyu hattı döşendi. Diğer mahallelerle ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Önümüzdeki süreçte Datça’da 5 bin metre daha içme suyu hatlarını yenileceğiz” denildi.

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