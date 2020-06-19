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DATÜB Gençlik Kolları, KBÜ Rektörü Polat ile görüştü

KARABÜK HABERLERİ  | 19.06.2020 17:39 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.

DATÜB Gençlik Kolları, KBÜ Rektörü Polat ile görüştü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun ile bir araya geldi.
Ahıska Türkleri hakkında Rektör Polat’a bilgiler veren Ülker, görüşmede, üniversitedeki Ahıskalı öğrenci sayısının artırılması ve mevcut Ahıskalı öğrencilerin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker, Karabük Üniversitesi’nde yeni eğitim ve öğretim yılında lisans ve lisans üstü alanlarda Ahıskalı öğrencilerin artması yönünde kendilerinin de çalışma yapacağını belirterek, Rektör Prof. Dr. Refik Polat’a ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun’a görüşme ve ilgileri için teşekkür etti.

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