DATÜB Gençlik Kolları’ndan öğrencilere yardım

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları’nın başlattığı yardım kampanyası, Bursa’da sahiplerine ulaşmaya başladı.

DATÜB Gençlik Kolları, Covid-19 salgınından dolayı mağduriyet yaşayan; ailesinin yanına, memleketine gidemeyen, ihtiyaç sahibi öğrenciler için erzak yardımı kampanyası başlattı. Yardım kampanyası, ilk olarak Bursa’da sahiplerine ulaşmaya başladı.

DATÜB Bursa Temsilcisi Yardımcısı Orhan Faik, Kocaeli Üniversitesi Ahıskalı Öğrenciler Temsilcisi Orhan Şamilov ve Bursa DGK Gönüllüsü Aziz Aliyev, Bursa’da 2 Nisan’da başlayan yardım kampanyası için erzak alışverişi yaptıktan sonra paketleri kampanyaya başvuru yapan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. Öğrenciler, yardımlar için temsilcilere ve DATÜB Gençlik Kolları’na teşekkür etti.

DATÜB Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada “Erzak dağıtımı önümüzdeki günlerde farklı şehirlerde de devam edecek.D ATÜB Gençlik Kolları olarak bizler, her zaman öğrencilerin ve gençlerin yanındayız” denildi.

