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DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Azerbaycan’ın zaferini kutladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.11.2020 18:05 | Son Güncelleme

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ermenistan işgali altındaki topraklarının Azerbaycan Ordusu tarafından kurtarılmasını kutladı.Azerbaycan’a Türkiye başta olmak üzere Türk dünyasından destek ve kutlama mesajları gelmeye devam ediyor.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Azerbaycan’ın zaferini kutladı

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ermenistan işgali altındaki topraklarının Azerbaycan Ordusu tarafından kurtarılmasını kutladı.

Azerbaycan’a Türkiye başta olmak üzere Türk dünyasından destek ve kutlama mesajları gelmeye devam ediyor. DATÜB Genel Başkanı Kassanov, sosyal medyada paylaştığı mesajında Azerbaycan’ın zaferini kutlayarak, "27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan’ın, provokasyonda bulunarak Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açması sonucu başlanan karşı taarruz ve sonrasında devam eden İkinci Karabağ Savaşı,10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan devlet başkanları tarafından imzalanan anlaşma sonucu Azerbaycan’ın zaferi ile bitti." dedi.

Kassanov mesajında, "Dünya, Ermenilerin Azerbaycanlılara karşı 30 yılı aşkın bir süredir devam ettirdiği, etnik temizleme, soykırım ve işgale sessiz kalsa da Azerbaycan halkı ’Artık yeter!’ diyerek işgal altındaki vatan topraklarının yüzde 20’sini özgürleştirdi. Her zaman desteklediğimiz Can Azerbaycan, bu anlaşma ile gerek askeri gerekse de siyasi olarak önemli bir kazanım elde etti. Azerbaycan’ı bu kutlu başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Biz Ahıskalı Türkler olarak, Azerbaycan’ın ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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