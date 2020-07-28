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DATÜB heyeti Bayırbağ’da incelemede bulundu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 28.07.2020 10:34 | Son Güncelleme

Erzincan Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz Bayırbağ köyünde DATÜB heyetiyle birlikte incelemelerde bulundu.Erzincan’daki Ahıskalı Türklere daha fazla istihdam sağlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül ve müdürlük personeli ziraat mühendisleriyle birlikte, DATÜB Türkiye Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, DATÜB Türkiye Kadın Kolları Erzincan Temsilcisi Elmira Elisagil’den oluşan DATÜB Heyeti, İstanbul’dan davet edilen Ahıskalı tarım profesörü Atamşa Aznaurov ile birlikte Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde tarıma elverişli toprakların tespit edilmesi amacıyla birtakım incelemelerde bulunduklarını açıkladı.DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyünde yapılan iki günlük saha araştırması ve sonrasında yapılacak incelemeler sonucu tarıma elverişli toprakların tespit edilerek buralarda yeni seraların kurulması, kurulan seralarda bölge halkının istihdam ettirilmesi ile birlikte Türkiye ekonomisine ve tarımına katkı sağlamak istediklerini belirten Uçar, bu çalışmaların yapılması için Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz’ın ve Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül’ün çok büyük destek sağladıklarını bildirdi.2015 yılında Ukrayna’daki savaş bölgelerinden çıkarılıp Türkiye’ye getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıskalı Türkler için Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yaptırılan seraların faaliyetini ve burada yetiştirilen ürünün kalitesini yerinde inceleyen tarım profesörü Atamşa Aznaurov ve DATÜB Heyeti, incelemelerde yer alan bölge yetkilileri ile birlikte gelecekte yapılması gerekli olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.DATÜB’den yapılan açıklamada, ‘’Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz ve Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül’e yapılan çalışmalarda verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz’’ denildi.

DATÜB heyeti Bayırbağ’da incelemede bulundu

Erzincan Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz Bayırbağ köyünde DATÜB heyetiyle birlikte incelemelerde bulundu.
Erzincan’daki Ahıskalı Türklere daha fazla istihdam sağlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül ve müdürlük personeli ziraat mühendisleriyle birlikte, DATÜB Türkiye Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, DATÜB Türkiye Kadın Kolları Erzincan Temsilcisi Elmira Elisagil’den oluşan DATÜB Heyeti, İstanbul’dan davet edilen Ahıskalı tarım profesörü Atamşa Aznaurov ile birlikte Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde tarıma elverişli toprakların tespit edilmesi amacıyla birtakım incelemelerde bulunduklarını açıkladı.
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyünde yapılan iki günlük saha araştırması ve sonrasında yapılacak incelemeler sonucu tarıma elverişli toprakların tespit edilerek buralarda yeni seraların kurulması, kurulan seralarda bölge halkının istihdam ettirilmesi ile birlikte Türkiye ekonomisine ve tarımına katkı sağlamak istediklerini belirten Uçar, bu çalışmaların yapılması için Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz’ın ve Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül’ün çok büyük destek sağladıklarını bildirdi.
2015 yılında Ukrayna’daki savaş bölgelerinden çıkarılıp Türkiye’ye getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıskalı Türkler için Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yaptırılan seraların faaliyetini ve burada yetiştirilen ürünün kalitesini yerinde inceleyen tarım profesörü Atamşa Aznaurov ve DATÜB Heyeti, incelemelerde yer alan bölge yetkilileri ile birlikte gelecekte yapılması gerekli olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
DATÜB’den yapılan açıklamada, ‘’Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz ve Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül’e yapılan çalışmalarda verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz’’ denildi.

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